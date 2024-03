Bundesliga: colpo esterno dello Stoccarda

Colpo esterno dello Stoccarda che si è imposto per 3-2 in casa del Wolfsburg nella 24esima giornata di Bundesliga e si avvicina a -4 punti dal secondo posto occupato dal Bayern Monaco. Proprio i bavaresi, invece, erano rimasti bloccati venerdì sul 2-2 in casa del Friburgo. Questi i risultati della giornata: Union Berlin-Dortmund 0-2; Darmstadt-Augsbourg 0-6; Magonza- Borussia Mönchengladbach 1-1; Bochum-Lipsia 1-4: Heidenheim-Eintracht Francoforte 1-2; Wolfsburg-Stoccarda 2-3. Domani in programma Colonia-Bayer Leverkusen e Hoffenheim-Werder Brema.