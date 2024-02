Bundesliga: Leverkusen batte 2-1 il Magonza, va a +11 sul Bayern

Il Bayer Leverkusen ha battuto 2-1 il Magonza in un anticipo della 23/a giornata di Bundesliga, stabilendo il nuovo record per un club tedesco di 33 partite consecutive senza sconfitte, in tutte le competizioni. Alla BayArena, la capolista si è imposta sulla penultima in classifica grazie ad una rete nella ripresa di Andrich dopo che il primo tempo di era concluso 1-1 e ora il suo vantaggio sul Bayern Monaco è salito a 11 punti, con i campioni in carica che domani sera ospiteranno il Lipsia.