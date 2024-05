C. Italia: Scamacca, l'esclusione dalla Nazionale mi ha motivato

"Le parole di Spalletti fanno piacere e sono da stimolo per fare bene. L'esclusione dalla Nazionale mi ha ulteriormente motivato". Così Gianluca Scamacca, nella conferenza che anticipa la finale di Coppa Italia, parla del proprio rapporto con la Nazionale e con il ct, Luciano Spalletti, che oggi ha fatto capire che è difficile rinunciarci se gioca così. Poi, parlando del match contro la Juventus in cui sarà squalificato, l'attaccante ammette che "soffrirò perché sarebbe stata la prima finale della mia carriera. Inciterò i miei compagni e domani spingerò dalla tribuna. Il mio obiettivo è sempre stato fare bene con l'Atalanta e magari, se ci riusciamo, scrivere la storia quest'anno". Infine una dichiarazione d'amore ai colori nerazzurri: "A Bergamo sto bene, non mi sono mai trovato così bene in una squadra dove ho giocato", conclude.