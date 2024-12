Cade Cunningham e Nikola Jokic brillano con triple doppie, vittorie per Pistons e Nuggets

Cade Cunningham ha realizzato una tripla doppia e, spalleggiato da Tim Hardaway Jr., ha fatto la differenza nei supplementari, consentendo ai Detroit Pistons di battere Miami 125-124, interrompendo la serie di quattro vittorie consecutive degli Heat. Nella stessa serata dell'NBA Nikola Jokic ha registrato la sua decima tripla doppia della stagione per Denver nella vittoria (130-129) sui Sacramento Kings, mentre i Chicago Bulls hanno superato i Raptors per 122-121 a Toronto.

A Sacramento, Jokic ha segnato 20 punti con 14 rimbalzi e 13 assist per i Nuggets, che sono usciti vincitori in un finale frenetico che ha visto sette cambi di vantaggio negli ultimi 1'15". Per Sacramento De'Aaron Fox ha segnato 29 punti, Domantas Sabonis ne ha aggiunti 28 e Malik Monk ne ha segnati 25 per i Kings, in svantaggio fino a -23 nel primo tempo ma in vantaggio 103-96 all'inizio del quarto quarto.

I Philadelphia 76ers in inferiorità numerica, alimentati dai 40 punti di Tyrese Maxey e dai 33 di Paul George, hanno rovinato il ritorno dall'infortunio della stella degli Hornets LaMelo Ball con una vittoria per 121-108 a Charlotte. Ball, che aveva una media di 31,1 punti a partita quando si è stirato il polpaccio il 27 novembre, è tornato in azione con 15 punti, cinque rimbalzi e 11 assist. Miles Bridges ha contribuito al punteggio di Charlotte con 24 punti, ma i 76ers hanno guidato praticamente per tutto il tempo nonostante l'assenza del centro stella Joel Embiid e del candidato al premio Rookie of the Year Jared McCain.

I Chicago Bulls hanno vinto una partita serrata a Toronto. Nikola Vucevic ha segnato 24 punti per guidare i Bulls, che hanno avuto sette giocatori in doppia cifra. Tra questi c'era Josh Giddey, che ha segnato 11 punti con nove rimbalzi e otto assist prima di uscire con la caviglia destra slogata, nel terzo quarto. RJ Barrett ha segnato 32 punti e Gradey Dick ne ha aggiunti 27 per Toronto, ma i Raptors non sono riusciti a cancellare uno svantaggio di 16 punti nel quarto quarto.