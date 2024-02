Cagliari: Giulini 'massima fiducia in Ranieri'

"Massima fiducia in Claudio Ranieri, lui vuole la salvezza più di tutti, magari c'è qualche giocatore che è sotto le aspettative". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con la Lazio. "La delusione è fortissima, per questo il tecnico ha chiesto, ed è la prima volta, di concentrarsi sulla prossima gara anche con la decisione di riprendere gli allenamenti lunedì e non martedì. C'era voglia di invertire il trend dopo tre sconfitte consecutive, la gara con il Frosinone ha cambiato un po' la situazione e da allora ci sono state le sconfitte con Torino (ma lì abbiamo avuto un'occasione con Lapadula) e la sconfitta con la Roma". Un quattro a zero che ha lasciato il segno: "La squadra è scesa in campo con tanta paura, sbagliava anche le cose più semplici: ha risentito della sconfitta con la Roma, ha portato quel timore in campo anche oggi". Ranieri? "Fiducia, ma non per quello che ha fatto per il Cagliari tanto tempo fa o l'anno scorso. Tutto l'ambiente è convinto che lui e il suo staff ci tireranno fuori da questa situazione".