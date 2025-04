Cagliari-Inter: Davide Nicola analizza la sconfitta e sottolinea la necessità di migliorare

"Siamo stati un po' troppo morbidi nei primi due gol presi, siamo stati poco determinati nella lettura. Non abbiamo avuto la determinazione avuta poi nel secondo tempo, anche se paradossalmente abbiamo avuto una grande occasione per fare 1-1. Poi sul 3-1 De Vrij ha salvato sulla linea, sarebbe stato divertente metterli in difficoltà". Così il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha commentato, intervistato da Dazn, la sconfitta contro l'Inter. "Non siamo stati soddisfatti per i primi 25', scivolavamo in ritardo, non sempre ci muovevamo con tempi giusti, ci accontentavamo di fare densità. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto con ordine e coraggio, accettando le qualità dell'Inter. Paradossalmente, poi, abbiamo concesso meno. Siamo contenti della prestazione, vogliamo migliorare la capacità di leggere i movimenti con i tempi giusti, contro squadre come questa, gli errori li paghi eccome", ha concluso Nicola.