Cagliari: Ranieri, dobbiamo reagire e tirar fuori gli attributi

"Dobbiamo cercare di far punti con Lazio e Napoli anche se sarà difficilissimo, ma serve prendere fiducia. Sappiamo che dobbiamo lottare fino all'ultimo e servono punti". Così Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, commenta a Sky Sport il 4-0 subito in casa della Roma. "Schemi saltati dopo il primo gol? E' saltato tutto, si sono dimostrati più forti, complicati. Noi dobbiamo reagire, tirare fuori gli attributi e fare di più", ha aggiunto. A chi gli chiede dei meriti della Roma, Ranieri ha replicato: "Noi correvamo a vuoto perché loro ce lo facevano fare. Cambiavano sempre lato, non arrivavamo mai. Complimenti. De Rossi? Non ho avuto tempo di vederlo. Congratulazioni, ha preso una squadra forte e la sta facendo giocare bene. Adesso il riscaldamento è finito, vedremo nelle prossime partite, gli auguro il meglio".