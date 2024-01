Cagliari: Ranieri, prendiamo gol troppo facili

Il solito Cagliari che prima le prende. Ma questa volta non ne dá abbastanza per la rimonta. Ranieri riconosce che non è stato un bel primo tempo. Ma prova a guardare avanti: "Una settimana difficile - ha detto riferendosi alla scomparsa di Gigi Riva - abbiamo perso il punto di riferimento più grande. Ma questo non deve essere un alibi per il nostro primo tempo, o meglio per la prima parte del primo tempo. Prendiamo dei gol troppo facili, questo non va bene. La porte positiva è che è una squadra con grande orgoglio che ci prova sino alla fine. Noi paghiamo tutti gli errori".