Cagliari, Shomurodov operato, stop almeno un mese.

Questa mattina l'attaccante del Cagliari Shomurodov è stato sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare la frattura del secondo metatarso del piede destro. L'operazione, eseguita nella Casa di cura Villa Stuart di Roma dal professor Attilio Santucci, alla presenza del responsabile sanitario del club rossoblù Marco Scorcu, è andata a buon fine. L'attaccante uzbeko si era infortunato in allenamento, prima della partenza per Napoli. Shomurodov dovrà stare lontano dal campo di gioco per almeno un mese, a partire da sabato prossimo, quando non prenderà parte alla trasferta di Verona.