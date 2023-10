Cairo, diritti tv? De Laurentiis un giorno ci dirà grazie

"Sono contento dell'esito e della decisione presa dalla Lega, anche se i valori raggiunti non rispecchiano quel che ci aspettavamo è giusto dare continuità al rapporto con Sky e Dazn". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo l'assemblea di Lega. "La penso diversamente da De Laurentiis, non credo che il calcio muoia con questa decisione. L'offerta potrebbe anche essere più alta per la quota di revenue sharing. De Laurentiis ha un pensiero sulle cose che nasconde un aspetto visionario ma stavolta gli ho detto che, anche se non se ne rende conto, ci dirà grazie, parafrasando quel che ha detto Antonio Ricci al premier Meloni".