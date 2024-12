Cairo 'ingiusto che calcio non benefici di Decreto Crescita'

"L'unico settore che non beneficia del Decreto Crescita è il calcio, non è giusto. Abbiamo bisogno di aiuti, perché il Covid ci ha dato una botta incredibile in questi due anni. Senza volere aiuti particolari, ottenendo ciò che è giusto, betting e decreto crescita, il calcio può veramente incrementare i propri ricavi, poi sta noi contenere i costi". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino, durante Atreju. Dopo le parole del n.1 granata ha preso parola il presidente della LND, Giancarlo Abete. "Nonostante i tanti difetti che ha il calcio, il mondo del pallone dà più di quello che riceve e ci sono dei dati che lo dimostrano - ha spiegato il n.1 LND -. Il calcio ha finanziato tutto lo sport italiano, è il suo motore".