Calcio: 2-1 alla Nigeria, Costa d'Avorio vince la Coppa d'Africa

La Costa d'Avorio ha vinto per la terza volta la Coppa d'Africa battendo in finale la Nigeria per 2-1 nella finale giocata ad Abidjan. Eroe del match è stato l'attaccante degli Elefanti Sebastien Haller, autore al 36' st del gol della vittoria. E' l'attaccante che nell'estate del 2022, pochi giorni dopo essere stato acquistato dal Borussia Dortmund, si è dovuto fermare per un tumore maligno ai testicoli dal quale è guarito dopo due operazioni quattro cicli di chemioterapia. E' poi tornato in campo a gennaio del 2023 e ora ha regalato il titolo continentale alla nazionale del paese di sua madre (lui è nato in Francia e ha la doppia nazionalità). In precedenza la Nigeria era andata in vantaggio con Troost Ekong al 38' pt e la Costa d'Avorio aveva pareggiato con un colpo di testa dell'ex milanista Kessié al 17' st. Male Osimhen, mai incisivo nella Nigeria. Così anche il torneo continentale dell'Africa è finito con la vittoria della nazionale di casa, la Costa d'Avorio, come è successo anche in Coppa d'Asia, con il successo del Qatar.