Calcio: Abodi, nel 2025 via alla ristrutturazione stadi

"Mi sento corresponsabile di un processo che, come Governo, dobbiamo contribuire ad agevolare": così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sulla questione degli stadi italiani, intervenuto a Milano in occasione della terza edizione di "Sky Up The Edit". "Quello che stiamo facendo - ha spiegato - è fare in modo che i progetti vadano avanti. Nei prossimi mesi e in tutto il 2025, almeno quattro o cinque stadi inizieranno una loro ristrutturazione, dando priorità al miglioramento dell'esistente. Gli obiettivi sono la messa in sicurezza, l'accessibilità, la funzionalità e l'educazione anche ambientale". "Penso a stadi che possano essere anche delle comunità energetiche, accessibili a persone con ogni forma di disabilità in ogni settore dello stadio. Lo abbiamo detto in questi 20 anni, adesso lo stiamo facendo. Mi auguro che gli appassionati di calcio possano godere del frutto del nostro lavoro", ha concluso Abodi.