Calcio: Allegri; 'Juve-Inter? Noi Sinner, loro Djokovic'

Il duello scudetto tra Juventus e Inter è stato paragonato alla sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, l'impresa dell'altoatesino che ha battuto il serbo nelle semifinali dell'Australian Open. "Come età posso dire che noi siamo più giovani come Sinner e loro come Djokovic, ma non so se dirlo perché altrimenti la prendono male..." la battuta dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri.