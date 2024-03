Calcio: Allegri,Champions? Non sono preoccupato ma servono punti

"Per la zona Champions non sono preoccupato, ma bisogna fare punti". Massimilano Allegri vuole mantenere la calma dopo lo 0-0 col Genoa che sancisce la difficolta' della sua Juve a ritrovare la vittoria. "Quando hai quattro occasioni nitide, almeno un gol lo devi fare - ha aggiunto il tecnico bianconero, a Dazn - Siamo stati imprecisi. Ma ci sono anche cose buone in questo pari: non abbiamo preso gol, non ci hanno mai tirato in porta. E da qui dobbiamo ripartire". Quando all'espulsione di Vlahovic nel finale per proteste contro l'arbitro, "fa parte del percorso di crescita di un giocatore di 24 anni, che per la prima volta quest'anno gioca partite con tanta pressione addosso".