Calcio: amichevole Argentina-El Salvador 3-0, senza Messi

L'Argentina, priva di Leo Messi, ha battuto 3-0 El Salvador in un'amichevole giocata a Filadelfia, di preparazione alle prossime partite di qualificazione in zona Amsud. Il difensore Cristian Romero ha aperto le marcature al 16', Enzo Fernandez ha raddoppiato poco prima dell'intervallo (42'), prima che Giovani Lo Celso segnasse il 3-0, poco dopo il ritorno dagli spogliatoi (7') per l'Albiceleste. Messi, leggermente infortunato al tendine del ginocchio della gamba destra durante la partita della sua squadra, l'Inter Miami, contro il Nashville SC nella Concacaf Champions League del 14 marzo, ha rinunciato alle due amichevoli disputate negli Stati Uniti dall'Argentina, che martedì a Los Angeles affronterà Costa Rica.