Calcio: Ancelotti, "Mbappé al Real? Io vedo e ascolto..."

"Io vedo, ascolto quello che si dice in giro. Capisco quali sono gli argomenti del giorno ma non lo è per noi. Per noi è la partita di domani con il Rayo Vallecano". Carlo Ancelotti si nasconde e, in conferenza stampa, evita di commentare le voci sul possibile arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid "Le persone ne parlano, capisco... Se vorrei averlo? Io vorrei finire qusta stagione. Lavoriamo per questo", ha aggiunto. Secondo il media spagnoli, Mbappé avrebbe informato preventicamente il Real Madrid della sua decisione dei lasciare il Psg a fine stagione. Il club madrileno starebbe negoziando l'ingaggio con il giocatore francese: si tratterebbe dell'ultimo dettaglio della trattativa.