Calcio: ancora Bellingham, un suo gol decide il 'Clasico' al 92'

Jude Bellingham consegna la Liga al Real Madrid. E' l'inglese il match winner del 'Clasico' giocato questa sera al Santiago Bernabeu e finito 3-2 per la squadra di Carlo Ancelotti. A segnare la rete decisiva, al 92' e dopo un 'velo' di Joselu sul cross di Lucas Vazquez, è stato appunto Bellingham e per il Barcellona, fino ad allora sempre nel match, è stato il colpo din un pesantissimo Ko. Proprio i 'blaugrana' erano andati in vantaggio per due volte, nel primo tempo quasi subito con un gol di testa di Christiansen su azione da calcio d'angolo, e nella ripresa con Fermìn Lopez, bravo a segnare in tap-in dopo che il portiere del Real Lunin aveva in qualche modo respinto una conclusione del sedicenne Lamine Yamal (anche oggi tra i migliori). Ma in entrambe le occasioni il Real aveva replicato agli ospiti cogliendo il pari: per l'1-1 con un rigore concesso per fallo di Cubarsì su Lucas Vazquez e trasformato da Vinicius Junior, e per il 2-2 con lo stesso Lucas Vazquez, lasciato inspiegabilmente solo dalla difesa del Barça sull'assist di Vinicius. Ma, come sempre, il 'Clasico' sarà fointe di polemiche, soprattutto per il 'gol fantasma' di Lamine Yamal: su una conclusione del gioiello blaugrana Lunin aveva respinto con qualche difficoltà, dando l'impressione di averlo fatto dopo che il pallone aveva oltrepassato la linea di porta. Ma in Spagna non c'è ancora la 'goal line technology' e quindi c'è stato l'intervento del Var che però, ritenendo di non avere a disposizione immagini chiare, non ha concesso la rete, confermando la decisione dell'arbitro. Così ora il Real Madrid, dopo 32 giornate e con ancora 6 da giocare, ha 11 punti di vantaggio sul Barcellona ed è sempre più vicino all'ennesima conquista, in questo caso in ambito nazionale.