Calcio: As, Arthur vuole la Fiorentina ma tornerà alla Juve

Arthur, il 'nuovo Xavi', lascerà la Fiorentina a fine stagione per tornare alla Juventus. Come riporta il quotidiano spagnolo As, il centrocampista brasiliano non sarà confermato dal club viola che non eserciterà l'opzione di acquisto di cui dispone per 20 milioni. Il giocatore - scrive As - acquistato dal Barcellona nel 2018 per far dimenticare Xavi, non è riuscito ad ambientarsi da quando ha lasciato i blaugrana per la Juventus nel 2020. Dopo la stagione difficile al Liverpool di Klopp lo scorso anno, nella stagione in corso Arthur ha giocato molte partite ed è molto felice alla Fiorentina, ma il club italiano non è disposto a pagare quei 20 milioni di euro considerati eccessivi: "Sono molto felice alla Fiorentina, mi sento a casa qui. Mi piacerebbe restare, ma non dipende da me", le parole del giocatore per il quale solo una riduzione del prezzo finale e un aggiustamento dell'ingaggio di Arthur potrebbero far cambiare idea alla Fiorentina.