Calcio: Atalanta; col Genoa Koopmeiners certo, dubbio Muriel

Teun Koopmeiners è a disposizione per la gara di campionato dell'Atalanta in casa del Genoa domenica pomeriggio. L'olandese, che gioca dietro due punte o da trequartista largo nel 3-4-2-1, da stamani è stabilmente in gruppo. È tuttora a disposizione Luis Muriel, ai dettagli con gli Orlando City della Major League Soccer statunitense che chiude il mercato il 23 aprile: l'interlocuzione tra le parti si sta prolungando più del previsto e non è escluso che l'attaccante colombiano possa essere convocato per un'ultima volta. Guarito Koomeiners dalla ferita al malleolo mediale sinistro, l'allenatore Gian Piero Gasperini, che ha davanti due allenamenti pomeridiani a Zingonia per scegliere, ha a disposizione tutti meno Hien e Palomino, limitatitisi anche oggi al lavoro personalizzato e alle terapie per le rispettive lesioni al bicipite femorale. Resta aggregato il 2003 Bonfanti dell'Under 23. Squalificato Ederson, in mediana accanto a De Roon lo sostituirà Pasalic, lasciando dunque un posto libero in avanti. Confermate sostanzialmente le formazioni viste con Udinese e Lazio, le uniche varianti sono in attacco, con Scamacca a contendere il posto a Miranchuk e De Ketelaere unico punto fermo.