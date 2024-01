Calcio: Atalanta; nessuna lesione per Scalvini, visite per Hien

Nel giorno delle visite mediche del neo acquisto dal Verona, Isak Hien, alla Clinica La Madonnina di Milano, gli esami hanno escluso lesioni per Giorgio Scalvini. Il ventenne difensore dell'Atalanta, costretto al forfait per un fastidio alla coscia sinistra durante il riscaldamento della gara contro il Lecce, resta in dubbio per l'ottavo di Coppa Italia a Bergamo contro il Sassuolo di mercoledì prossimo. Le valutazioni clinico-strumentali per Scalvini hanno escluso la presenza di lesioni muscolari nella regione retto-adduttoria sinistra, dove aveva avvertito dolore nel riscaldamento contro il Lecce. Difficile, invece, che Hien possa esordire già dopodomani. Prima della partita di coppa è previsto un altro allenamento martedì pomeriggio a Zingonia.