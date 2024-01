Calcio: Atalanta; per l'Udinese torna disponibile Hateboer

In occasione dell'anticipo della ventiduesima giornata di serie A con l'Udinese di sabato pomeriggio a Bergamo, l'Atalanta ritrova Hans Hateboer. L'esterno destro olandese è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra nella sessione pomeridiana a Zingonia sul campo, a quasi un mese dalla lesione al soleo sinistro accusata sempre in allenamento lo scorso 27 dicembre. Hateboer, comunque, non giocherà titolare come nemmeno Touré, già convocato in occasione della prima giornata di ritorno col Frosinone. In corsia partiranno Holm e a sinistra Ruggeri. Fuori causa Koopmeiners per il taglio riportato mercoledì al malleolo sinistro che gli è stato suturato, a centrocampo Ederson affianca De Roon in mediana e tra le linee ci sarà Pasalic. Davanti al portiere Carnesecchi la novità potrebbe essere l'acquisto invernale Hien, che contende a Djimsiti la maglia al centro della difesa a tre, anche se quest'ultimo può anche giocare come braccetto al posto di Scalvini e Kolasinac. Dalla seduta tecnico-tattica odierna alla rifinitura di venerdì pomeriggio, i dubbi riguardano l'attacco, col ballottaggio tra Scamacca, Muriel e Miranchuk a sostegno di De Ketelaere.