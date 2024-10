Calcio: Balata, necessaria una riforma organica

Durante il Consiglio federale di oggi il presidente della Lega B Mauro Balata ha ribadito come sia necessaria e non più differibile una riforma organica che vada a insistere su più ambiti che riguardano il sistema calcio italiano. Balata ha ricordato il ruolo della Lega B sulla valorizzazione e formazione dei giovani "come dimostra la recente riforma strutturale che, senza chiedere nessun contributo e nessun sostegno esterno, ha incanalato tutti i ricavi della mutualità verso quelle società che privilegiano l'utilizzo in campo dei giovani calciatori italiani". Proprio per continuare su questo percorso Balata ha ribadito la necessità, anche questa ormai indifferibile, di poter contare su strumenti strutturali per la tutela e lo sviluppo dei settori giovanili e l'impiantistica, come da istanze già formulate nei mesi scorsi al Governo. "Internamente la B è la componente federale meno rappresentata sia nell'ambito dell'assemblea che del consiglio - ricorda Balata -, a dispetto dell'apporto economico e qualitativo che la nostra Lega fornisce al sistema calcio e all'erario, e questo è ingiusto come testimoniano anche i numeri del report del calcio sulla Serie B. Questo gap va sanato'.