Calcio: Baroni 'con la Fiorentina sarà dura, ma Lazio sta bene'

Quella contro la Fiorentina sarà "una partita complicata, sappiamo le difficoltà che incontreremo ma anche come ci arriviamo. La squadra sta bene, ha svolto una settimana di lavoro buona anche se corta. Sarà un test importante perché affrontiamo una squadra che ha un organico importante, gioca davanti al suo pubblico e cercherà la prima vittoria. Andiamo li per affrontare questo test fuori casa centrando la prestazione come abbiamo fatto in casa. La squadra deve avere lo stesso atteggiamento. Non c'è più casa o fuori, dobbiamo sempre essere noi stessi e giocare. Mi aspetto una crescita importante". Sono queste le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida alla Fiorentina. Il tecnico della Lazio, poi, si sofferma sull'assenza di Castellanos, che "non ha nulla, ma preferisco non rischiare. Per sostituirlo ci sono due soluzioni, una è Pedro e l'altra è Noslin", mentre sulla squadra ha ammesso come "non possiamo prescindere dall'utilizzo di tutti, porto avanti questo pensiero con la squadra e devo essere coerente. Dobbiamo far crescere tutti e bisogna quindi mettere in campo i giocatori. Io penso a 20 titolari che possono passarsi il testimone durante la gara e nelle competizioni importanti", prosegue. Infine un pensiero sull'esonero di De Rossi e l'arrivo di Juric: "Non voglio esprimermi, quando un collega viene sostituito mi dispiace sempre. Il derby sarà fondamentale, abbiamo tempo per vederlo", conclude.