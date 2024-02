Calcio: Baroni, Verona può salvarsi con idee e andando forte

"Questa squadra si può salvare solo con le idee e andando forte". La ricetta di Marco Baroni è presto detta, dopo il pareggio per 0-0 del suo Verona in casa del Monza. Al termine di una partita giocata con piglio propositivo. Rimpianti? "Non mi piace parlare di questo, magari queste partite poi le andremo a vincere", glissa Baroni. "Avevamo un avversario impegnativo, giocare contro di loro è tosta". Baroni anticipa poi il prossimo impegno dell'Hellas con la Juve: "Arriva una partita complicata, dobbiamo prepararla bene tutti insieme e dare il 300%".