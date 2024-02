Calcio: Bayern ufficializza l'addio di Tuchel a fine stagione

Il Bayern Monaco e l'allenatore Thomas Tuchel hanno deciso congiuntamente di terminare con un anno di anticipo il loro rapporto di lavoro, originariamente previsto fino al 30 giugno 2025. E' stato lo stesso club, con una nota sul proprio sito, ad ufficializzare l'addio anticipato al tecnico, che lascerà alla fine della stagione in corso. "Durante una discussione aperta e approfondita siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo il nostro rapporto in estate - ha dischiarato l'amministratore delegato del Bayern, Jan-Christian Dreesen. Il nostro obiettivo è perseguire una nuova direzione con un nuovo allenatore per la stagione 2024-'25. Fino ad allora, ogni membro del club è espressamente invitato a raggiungere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga. Anche in questo senso ritengo esplicitamente responsabile la squadra. In particolare in Champions, dopo aver perso 1-0 all'andata in casa della Lazio, siamo convinti che raggiungeremo i quarti di finale con un'Allianz Arena gremita e con i nostri tifosi al seguito". "Abbiamo concordato che termineremo il nostro rapporto di lavoro alla fine di questa stagione. Fino ad allora - le parole di Tuchel - ovviamente continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff tecnico per ottenere il massimo".