Calcio: Bologna; Freuler squalificato, pronto Aebischer

Allenamento defaticante, in tarda mattinata, per il Bologna, reduce dal recupero con la Fiorentina, vinto 2-0. Agganciato il quarto posto, la squadra di Thiago Motta mette nel mirino la trasferta di Roma in casa della Lazio, in programma domenica alle 12.30, quando il tecnico dovrà fare i conti con la squalifica di Freuler. Probabile l'impiego di Aebischer davanti alla difesa, con Fabbian e Ferguson a completare il reparto di centrocampo. In difesa, dovrebbe rientrare Calafiori, con Beukema e Lucumi a giocarsi l'altra maglia di centrale, mentre in attacco Ndoye spera in una chance dall'inizio al posto di Saelemaekers e De Silvestri nella partita dell'ex, al posto di Posch.