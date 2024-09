Calcio: Bologna; Iling e Dominguez, 'daremo il massimo'

Il mercato è chiuso da quasi un mese. Ma a Casteldebole è tempo di presentazioni in casa Bologna: di Iling-Junior e Benjamin Dominguez, esterni d'attacco arrivati nelle ultime curve dell'estate. Tra inizio stagione, nazionali, Champions e un Bologna da plasmare, non c'è stato tempo per presentazioni e conferenze stampa. Iling si è presentato da par suo a Como, con il gol del 2-2: "Mi sono arrivati un sacco di messaggi dai miei ex compagni della Juventus e mi ha fatto piacere. Sono passato all'Aston Villa in estate, ma Inghilterra non c'era spazio per me, il tecnico Emery è stato chiaro e sincero: quindi eccomi qua. Bologna è un progetto stimolante, con un tecnico che mi piace". Arriva in prestito secco, con l'intento di allungare la rosa e dare qualità, Iling. Benjamin Dominguez, classe 2004 prelegato per 4 milioni più bonus dal Gimnasia La Plata, rappresenta invece un investimento di prospettiva: "È molto importante per me essere in un campionato europeo, mi sto abituando a ritmo molto più alto e all'intensità del gioco. Sono pronto a dare il massimo".