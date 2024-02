Calcio: Bologna; Motta 'Zirkzee speciale, ormai è un leader'

"Zirkzee non posso paragonarlo a nessuno, è speciale. Spero che continui così, perché gioca bene e soprattutto lavora tantissimo. E' sempre il primo in allenamento ed è diventato un leader di questo gruppo". Lo dice Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo il successo sulla Lazio firmato dal centravanti olandese. I rossoblù proseguono la corsa verso il sogno Champions League. "Sono molto contento, era una prova interessante per noi, contro una buona squadra che era in un momento positivo - continua Motta - Abbiamo vinto giocando il nostro calcio, cercando di tenere la palla anche a fine partita, e questo mi lascia molto soddisfatto, abbiamo mantenuto la nostra identità. Champions? E' troppo presto, continuiamo a lavorare".