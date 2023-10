Calcio: Bologna sogna l'Europa, Motta frena gli entusiasmi

Il pubblico del Dall'Ara ha voglia di sognare: "Portaci in Europa, Thiago Motta portaci in Europa", canta la Curva Bulgarelli dopo il triplice fischio di Bologna-Frosinone, che segna l'ottavo risultato utile consecutivo dei rossoblù, la seconda vittoria nelle ultime tre gare e soprattutto quota 14 punti in classifica con la Roma, a 3 lunghezze dal Napoli. Thiago Motta ringrazia, ma preferisce evitare di guardare troppo lontano: "Ringrazio il nostro pubblico, l'ambiente è fantastico e noi giochiamo per loro. Il nostro pubblico può chiedere qualsiasi cosa e quello che posso garantire è che daremo il massimo sempre. Oggi abbiamo ottenuto una vittoria importante contro una buona squadra. Ci godiamo il pomeriggio e i tre punti. Europa? Diamo il massimo e da domani pensiamo al Sassuolo". Rammarico, invece, per Eusebio Di Francesco: "La prima occasione vera è stata nostra con Oyono, ma non l'abbiamo sfruttata e invece sono stati più bravi ad approfittare delle nostre ingenuità. Nel primo tempo potevamo fare meglio nel palleggio e nell'attacco agli spazi, ma due gol in tre minuti potevano tagliarci le gambe, mentre i ragazzi sono stati bravi a restare in partita e a cercare di riprenderla. Il risultato è negativo, siamo mancati in qualità negli ultimi metri, ma i ragazzi hanno dato tutto tentando di riprendere la gara fino alla fine, contro una squadra forte. Abbiamo giocato con coraggio e la prestazione c'è stata".