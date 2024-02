Ore di apprensione a Bordeaux: Alberth Elis, attaccante dei girondini, è stato operato nella notte dopo un colpo alla testa in seguito a uno scontro di gioco ieri sera nel corso del match vinto 1-0 contro il Guingamp in Ligue 1. Al momento è in coma farmacologico e si attende il bollettino dell'ospedale, come riporta l'Equipe