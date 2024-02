Calcio: Cagliari; Ranieri, non meritavamo di perdere

Ranieri sicuro: pareggio meritato. All'ultimo secondo, ma meritato. "Una partita difficile interpretata bene- ha detto- C'è stata una disattenzione, buon per noi che non l'hanno chiusa. Non meritavamo di perdere, i ragazzi hanno dato tanto contro una grande squadra. Noi abbiamo fatto bene sino al momento del gol. Noi però abbiamo un pubblico che ci fa volare sino all'ultimo. Ci siamo guadagnati il pareggio con grande spirito di sacrificio". Luvumbo? "Bravo per il gol, chi fa gol merita la vetrina, ma è stato veramente encomiabile nel lavoro anche da ala. Augello? Mi dispiace che abbia commesso l'ingenuota, ma ha giocato la migliore partita da quando è a Cagliari". Nandez? "L'unico che poteva stare dietro Kvara". Gaetano? "Era difficile sia perché giocava con la sua ex squadra- ha detto- sia perché non riuscivamo a trovarlo tra le linee. Ma abbiamo due ricambi che non sono ricambi, forti come gli altri". Prossime partite: "Dobbiamo far vedere a noi stessi e ai nostri tifosi che non vogliamo scendere".