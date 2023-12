Calcio: Cairo, la classifica è corta e con Juric bel rapporto

"La classifica è corta, il campionato è molto competitivo e ora avremo due gare contro Empoli e Udinese che non devono essere considerate facili: dovremo affrontarle con concentrazione e determinazione, dopo Natale vedremo come saremo messi": il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa il punto sulla squadra dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto del Robaldo, il nuovo centro sportivo per le giovanili granata "Vogliamo migliorare i risultati dello scorso campionato - ha aggiunto - e abbiamo una difesa bella compatta: abbiamo avuto qualche problema in attacco, ma credo in loro e faranno sicuramente meglio". Resta d'attualità il tema legato al futuro del tecnico Juric, il cui contratto scadrà a giugno: "Il rapporto è partito benissimo e poi abbiamo avuto qualche tensione, ma c'è un bell'apprezzamento da entrambe le parti - ha precisato il patron granata - e per il rinnovo dovremo parlarne con sua moglie: mi ha detto che è il suo boss, l'altra sera scherzavo con il mister dicendogli che bisognerà vederci con lei (ride, ndr)".