Riccardo Calafiori non recupera dall'infortunio riportato durante la partita con la Francia. A causa del trauma contusivo del polpaccio sinistro il difensore non sarà disponibile per la gara di domani contro Israele a Budapest, seconda sfida per l'Italia di Spalletti nella Nations League. Calafiori farà rientro oggi nel club di appartenenza.