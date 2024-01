Calcio: carica Leao, 'il Milan vuole vincere l'Europa League'

"Vogliamo vincere l'Europa League. Ibra l'ha vinta, ci trasmetterà l'esperienza per poterla vincere. Il Milan non l'ha mai conquistata. Con tutti i miei compagni sappiamo di avere la responsabilità di poter essere ricordati anche per quello": lo dice l'attaccante del Milan Rafael Leao in esclusiva a Sky Sport. Una lunga intervista in cui si racconta, spiega di essere evoluto e maturato ma con margini ulteriori di crescita. "Se sono di livello mondiale? Io penso di sì, sto lavorando tanto e ho fatto bene in questi ultimi anni, abbiamo anche vinto e vogliamo farlo di nuovo. Sono ancora giovane per poter crescere, ci sono giocatori che hanno raggiunto un livello incredibile con il tempo e con esperienza: dico ad esempio Vinícius Júnior, Bellingham e Mbappè, loro sono di livello mondiale assoluto e mi piace guardarli giocare sempre".