Calcio: Casini, arbitri italiani tra migliori al mondo

"Durante l'assemblea non si è parlato degli arbitri. Tra le proposte di riforma c'è anche quella del settore arbitrale, che però ricordiamo hanno qualità e professionalità tra le più alte al mondo. Sicuramente ci possono essere migliorie, come un professionismo sul modello inglese, ma è un errore mettere in discussione la qualità degli arbitri italiani". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'odierna assemblea dei club. "Rivedere le norme interpretative? Abbiamo suggerito di avere una costante verifica di protocollo e norme interpretative, siamo a disposizione per migliorare l'applicazione delle norme".