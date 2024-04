Calcio: Casini 'ranking europeo tra i benefici Decreto Crescita'

"Cinque squadre in Champions? Questo è stato uno dei benefici del Decreto Crescita. Negli ultimi anni il calcio italiano è riuscito a crescere dal punto di vista della competitività internazionale e i risultati in Europa lo dimostrano. Questi inoltre sono il principale strumento di ritorno economico e di visibilità commerficlae che può avere il calcio italiano. Più si vince in Europa più il ritorno e il vantaggio sono immediati". Così Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine dell'evento "OnePeopleOnePlanet", commenta i risultati del calcio italiano in Europa. Poi, sul derby scudetto, sottolinea come sia "uno dei classici del calcio italiano, la Serie A rispetto ad altre leghe ne ha di più e questo è uno dei più attesi".