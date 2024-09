Calcio: Chiellini 'nella Juve inizia nuova fase della mia vita'

"Sono contento di esser tornato a casa, consapevole che ora inizia un'altra fase della mia vita dove ci sarà tanto da studiare. In parte ho messo a frutto quello che ho fatto in passato, ma come detto questa nuova vita stimola nuove conoscenze e nuove curiosità e sono certo che tornerò a mettermi sui libri nei prossimi anni". Lo ha detto Giorgio Chiellini, durante la presentazione della seconda edizione di "My Kickoff in USA", promosso da College Life Italia in collaborazione con la Fondazione Agnelli, parlando del suo ritorno alla Juventus da dirigente. Sulla sua esperienza in America ha concluso: "Mi ha lasciato tanto, lì c'è una cultura diversa. Lo sport è visto in modo diverso, è intrattenimento. Il risultato è importante e fa parte di una cosa più grande perché non si lavora solo per quello, ovviamente lo staff va in campo per vincere ma c'è tanto altro dietro. Vedere la passione che c'è in tutti gli sport con tante famiglie allo stadio è stata una grande ispirazione".