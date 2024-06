Calcio: Conte lascia Palazzo Bonaparte,ci impegneremo al massimo

La nuova era del Napoli è già iniziata, dopo il classico tweet di Aurelio De Laurentiis che ufficializzava la firma del contratto di Antonio Conte. Un pranzo insieme per poi allontanarsi separatamente. De Laurentiis ha lasciato Palazzo Bonaparte intorno alle 14.40, un'ora dopo è stata la volta di Antonio Conte, accompagnato dal fratello e dal direttore sportivo Manna che sono saliti macchina verso l'aeroporto. "Ci impegneremo al massimo sempre" ha assicurato Conte uscendo da Palazzo Bonaparte prima di un "forza Napoli" a un tifoso che lo stava aspettando. Le basi per il nuovo Napoli sono state gettate, adesso sarà compito di Conte far tornare la squadra ad essere vincente.