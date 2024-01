Calcio: Coppa di Lega inglese, il Chelsea vola in finale

Sconfitto 1-0 all'andata, il Chelsea ha battuto 6-1 il Middlesbrough nella semifinale di ritorno e si è qualificato per la finale di Coppa di Lega inglese. Per Todd Boehly, co-proprietario americano dei "Blues", si aprirà finalmente lo scrigno di Wembley: il 25 febbraio il club londinese affronterà la vincente tra Liverpool e Fulham. Il magnate del club assisterà alla finale e quindi potrà finalmente andare vicino alla conquista di un primo trofeo da quando ha preso il controllo nel maggio 2022: sotto la sua guida la società ha investito centinaia di milioni di sterline. La Coppa di Lega, vista la debacle in Premier dove i Blues sono undicesimi, rappresenta per il Chelsea anche un'occasione per conquistare la qualificazione in Europa League Conference.