Calcio: coppe Uefa in esclusiva su Sky, 527 partite live

Le grandi notti europee sono pronte a ripartire e dalla stagione 2024/25 lo faranno in esclusiva su Sky, che si conferma la casa dello sport: dalla Champions all'Europa League fino alla Conference, dal 17 settembre su Sky ci saranno 51 notti Uefa per 527 partite live totali. Tra le protagoniste le 8 italiane (di cui 5 in Champions) per la prima volta nel nuovo format delle coppe europee. In particolare, su Sky saranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) di Champions League, oltre a tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol. Il grande calcio italiano e internazionale è protagonista nella Casa dello Sport di Sky sette giorni su sette, con una stagione 2024/25 da oltre 1.900 match e più di 4.000 ore di diretta, inclusi gli studi di analisi e approfondimento.