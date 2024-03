Calcio: ct Brasile, "Robinho e Alves? Pensiamo alle vittime"

Dopo le critiche per il silenzio sui casi Robinho e Dani Alves, entrambi condannati per due episodi di violenza sessuale, la nazionale del Brasile e la Federazione di calcio hanno finalmente rotto il silenzio. "Come allenatore della nazionale, ho l'obbligo di parlare", ha detto il ct Dorival Junior in vista dell'amichevole di sabato contro l'Inghilterra a Wembley. "Penso che sia una situazione molto delicata. Penso alle famiglie e soprattutto alle vittime colpite da questi casi che si verificano ogni giorno nel nostro paese e in tutto il mondo". Dorival, che ha rilevato i cinque volte campioni del mondo a gennaio, ha detto che la situazione di Robinho che ha allenato al club brasiliano Santos è stata particolarmente dolorosa per lui. "Se è stato dimostrato che c'è stato un crimine, deve essere punito anche se mi fa male al cuore dire questo su una persona con cui ho sempre avuto un rapporto eccezionale", ha aggiunto il 61enne allenatore. "Non ho avuto l'opportunità di lavorare con Daniel (Dani Alves, ndr), ma tutti conosciamo la sua storia nel calcio. È un momento difficile per tutti noi per esprimerci in queste situazioni. Ma tengo molto di più alle vittime, alle famiglie. So quanto deve essere stato doloroso per ognuno di loro. Quello che posso fare è aiutarli con le preghiere, niente di più". La Confederazione calcistica brasiliana con una nota ha descritto i casi come "vergognosi", esprimendo il suo sostegno per "le vittime dei due crimini brutali commessi da ex giocatori".