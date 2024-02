Calcio: Darmian, 'vincere la 2/a stella sarebbe straordinario'

"Vincere non è mai scontato, è difficile. Sarebbe un traguardo importantissimo e ancora più emozionante raggiungendo la seconda stella. Vincerla prima del Milan? Pensiamo a noi stessi e a raggiungere i nostri obiettivi. Quando indossi una maglia così importante hai sempre una grande responsabilità che richiede tanto sforzo. Vincere è l'unico modo per essere ricordati, vincere lo scudetto della seconda stella sarebbe qualcosa di straordinario". Lo ha detto il difensore dell'Inter Matteo Darmian, intervenuto oggi a RadioTv Serie A con Rds. "Inzaghi è una persona piacevole, oltre che un grande allenatore. Lo sta dimostrando, nel momento giusto riesce a dare quella serenità che a volte serve per lavorare meglio - ha proseguito -. Il periodo buio dell'anno scorso? In campionato abbiamo avuto tanti alti e bassi, non abbiamo avuto la continuità che ci voleva. Siamo una squadra forte, siamo sempre stati uniti, nella seconda parte di stagione sono usciti i nostri valori e abbiamo raggiunto la finale di Champions. L'ho rivista tante volte quella partita, purtroppo il finale non si può cambiare. Più la si guarda più si ha la consapevolezza dell'aver fatto una grande partita. Il futuro? Spero di continuare a vestire questa maglia per altri anni, per me è come una seconda famiglia. L'Inter sarà l'ultima squadra della mia carriera? Sarebbe bello, non so cosa succederà nei prossimi anni, ma è un sogno", ha concluso Darmian.