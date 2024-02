Calcio: D'Aversa, la partita col Toro è finita con l'espulsione

"Siamo consapevoli di quello che deve essere il nostro cammino, ma non siamo mai stati in zona retrocessione e, a parte Bologna, le prestazioni ci sono sempre state". Così l'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, dopo la sconfitta a Torino. Il primo tempo dei salentini aveva fatto ben sperare: "La partita sostanzialmente era da pareggio, poi la gara è finita con l'espulsione di Pongracic - spiega sull'episodio della doppia ammonizione avvenuto al 70' - e abbiamo preso il primo gol in maniera evitabile, poi il secondo su palla inattiva".