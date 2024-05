Calcio: De Laurentiis, per il Napoli sarà ricostruzione totale

"Stiamo partendo per la ricostruzione totale del Napoli. Non si può non considerare il tempo della ricostruzione, perché bisogna investire bene senza fretta. Se inizi un nuovo ciclo sai che tutto può diventare bello perché la dea bendata può darti una mano, ma se ti basi sull'imprenditorialità bisogna fare delle programmazioni serie, lavorando col tempo che serve". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando la fallimentare stagione del Napoli, nel corso della conferenza stampa sul prossimo ritiro estivo. "Per me - ha detto De Laurentiis - quello che è accaduto fino a ieri fa parte della storia, ma non esiste più. Io penso già all'11 luglio e ad arrivare in Trentino per la nuova avventura. Non sono deluso, so che ho vinto tanto arrivando allo scudetto, ma so anche che qualche volta anche un film non va bene nelle sale, ma queste cose mi danno una maggiore spinta. Ci sono stati sbagli? Ce ne assumiamo la responsabilità, poi mettiamo punto e a capo, altrimenti non si va avanti".