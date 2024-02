Calcio: De Rossi 'la Roma sta bene e c'è entusiasmo'

"Quella di domani è una partita tosta. Ma non parliamo di sbornia. Bello godersele serate come quella di giovedì. Ma se la squadra entrerà ubriaca di felicità, allora avrò sbagliato tutto". Così Daniele De Rossi parla alla vigilia della sfida con il Torino dopo aver passato il turno d'Europa League contro il Feyenoord. "La squadra sta bene di testa, siamo tutti molti contenti. Si sta bene nello spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto patos - ha aggiunto - Qualche strascico fisico ci sarà, ma cercheremo di non pagarlo, gestendo i ragazzi. Oggi nel pomeriggio vedremo come stanno tutti nell'allenamento". Infine sul Torino: "E' una squadra difficile da affrontare, meno da inquadrare perché ha una sua identità. Juric lo ritengo un grane allenatore, è stato tra i primi che ho spiato. Lo ritengo forte. Forse è la peggior squadra da affrontare dopo 120 minuti di partita. Ma ci faremo trovare pronti. Quest'anno sotto il profilo difensivo hanno un rendimento da Champions quasi. Sarà una bella sfida".