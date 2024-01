Calcio: De Rossi "la seconda carriera nella Roma è un dono"

"E' stato piacevole il ritorno, ma c'era anche tensione perché c'è un grande lavoro da fare. Non potrei esser più contento oggi". Lo ha detto Daniele De Rossi, dopo la vittoria per 2-1 contro il Verona. "La seconda carriera nella Roma mi è stata donata. Ora sulle mie spalle c'è l'amore di questa gente. Era giusto salutarli per il benvenuto - ha aggiunto parlando del saluto finale sotto la Sud - Giocando meglio il secondo tempo avremmo trasformato i fischi in applausi. Dobbiamo essere comunque contenti e ricreare entusiasmo. Anche soffrendo la squadra ha lottato, ha dimostrato di tenerci".