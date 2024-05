Calcio: De Rossi 'mi fido dei miei, proviamo a fare l'impresa"

"Sappiamo che sarà difficile portare il risultato a casa ma siamo qui per questo. Sono sicuro di potermi fidare della mia squadra. Mi fido di loro, mi hanno portato fino a qua e domani sono certo che faremo la partita giusta per provare a fare l'impresa. Il Bayer Leverkusen è fortissimo, ma tutto mi fa pensare che abbiamo le carte per andare in campo e creare la giusta atmosfera. Siamo pronti per riaprire la questione". Così Daniele De Rossi, tecnico della Roma, cerca di caricare i suoi nella conferenza che anticipa la semifinale di ritorno dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen. De Rossi, poi, indica la ricetta per cercare la rimonta: "Servirà forza mentale, pazienza e tanta attenzione. A questi livelli gli errori si pagano. Ma è l'ultima volta che abbiamo margine d'errore, abbiamo una chance per provare a essere perfetti. Ci sono state squadre che hanno rischiato di vincere contro di loro, c'è la necessità di fare una partita perfetta perché sono una squadra molto forte", prosegue il tecnico giallorosso.