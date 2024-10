Calcio: delusione di Italiano, 'al Bologna è mancata la giocata'

Se il pari con l'Atalanta in inferiorità numerica di una settimana fa aveva il sapore della vittoria e di un Bologna sulla strada giusta, il pari con il Parma in superiorità numerica ha il sapore dell'occasione persa e la delusione di Vincenzo Italiano per un Bologna che in casa non ha ancor vinto e non sa vincere è evidente. "Fisicamente - dice il tecnico dei rossoblù - abbiamo pagato qualcosa dopo la partita di Anfield contro il Liverpool, in cui abbiamo speso molto. Ma soprattutto ci è mancata la giocata decisiva negli ultimi metri". Ennesimo pareggio dopo quelli con Udinese, Empoli e Atalanta e c'è rimpianto: "dobbiamo trovare la responsbilità per tentare la giocata decisiva nel finale, perché comunque avevamo trovatole trame per mettere in difficoltà il Parma". Soddisfazione invece per Fabio Pecchia. Il suo Parma risponde presente dopo un punto in quattro partite: "Abbiamo creato molto nel primo tempo, rischiando qualcosa sulle palle inattive. Dal 52' in poi, dopo l'espulsione, è iniziata un'altra partita e l'abbiamo interpretata difendendoci con ordine. Bella prova, sono molto soddisfatto, siamo stati protagonisti, riuscendo a chiudere per la prima volta senza reti al passivo".