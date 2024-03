Calcio: Di Francesco, "Frosinone avrebbe meritato la vittoria"

Eusebio Di Francesco è molto deluso dopo il pari nella gara-salvezza contro il Lecce. Il tecnico recrimina: "Preferirei giocare male e vincere con un gol rimpallato dal portiere, come è successo al Lecce". Per il tecnico dei laziali "la squadra è viva e non posso rimproverare nulla ai ragazzi": "Avremmo meritato la vittoria ampiamente - continua - Sono 2 punti persi e non uno guadagnato. Il Lecce ci ha messo in difficoltà soltanto per 10' nel primo tempo". La squadra di Di Francesco ha giocato e costruito occasioni senza concretizzare. "Il Frosinone ha messo in campo tanto tra idee e voglia di vincere ma non siamo stati premiati per quello che meritavamo - afferma - Dobbiamo voltare pagina subito e pensare alla prossima (in casa del Sassuolo ndr), un altro scontro diretto. Resto fiducioso". Il tecnico polemizza sulla ripetizione del rigore. "E' un'assurdità - sostiene - Cheddira non ha influito sul proseguimento dell'azione, mentre Valeri era in posizione giusta. Un regolamento che andrebbe cambiato".